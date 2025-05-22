Tirage Nourrir un Enfant 2025

Participez à une soirée exclusive vins et fromages chez Fred Guichard à Montréal. Six gagnants recevront chacun une invitation pour eux-mêmes et un invité de leur choix. Profitez d’une soirée conviviale autour de grands vins, de fromages artisanaux — le tout au profit d’une cause importante. La date sera confirmée une fois les gagnants sélectionnés
Participez à une soirée exclusive vins et fromages chez Fred Guichard à Montréal. Six gagnants recevront chacun une invitation pour eux-mêmes et un invité de leur choix. Profitez d’une soirée conviviale autour de grands vins, de fromages artisanaux — le tout au profit d’une cause importante. La date sera confirmée une fois les gagnants sélectionnés
Un soirée chez Angie
15 $
Ce prix exclusif offre un dîner privé pour 8 Danoners, gracieusement accueilli par Angie Balian et Fred Guichard au domicile d’Angie à Toronto. Profitez d’une soirée inoubliable autour d’un excellent repas en bonne compagnie! La date sera confirmée une fois les gagnants sélectionnés.
Ce prix exclusif offre un dîner privé pour 8 Danoners, gracieusement accueilli par Angie Balian et Fred Guichard au domicile d’Angie à Toronto. Profitez d’une soirée inoubliable autour d’un excellent repas en bonne compagnie! La date sera confirmée une fois les gagnants sélectionnés.
Déjeuner de la Ferme à l'assiette à la Casa Ortensia
15 $
Plongez dans un univers de délices culinaires avec un dîner italien inoubliable de la ferme à l'assiette à la Casa Ortensia, à St-Lazare, au Québec. Accueilli par Jennifer Vincent dans la maison familiale, en compagnie de Isabelle Rayle-Doiron, cet événement unique offrira à 14 invités chanceux l’occasion de savourer un repas fait maison incarnant le mouvement alimentaire 0 km. Régalez-vous avec un festin préparé à partir des ingrédients les plus frais, soigneusement récoltés dans le jardin, la cantina et le poulailler de Jennifer, le tout accompagné de vin maison et de limoncello. En prime, chaque invité repartira avec un sac-cadeau rempli de trésors évoquant l’essence du foyer italien. Ce n’est pas qu’un simple repas : c’est une célébration de la nature, de la durabilité et de la joie d’être ensemble ! Sept gagnants seront sélectionnés, chacun pouvant inviter la personne de son choix. Le menu peut être adapté aux préférences végétariennes afin d’assurer une expérience agréable pour tous.
Plongez dans un univers de délices culinaires avec un dîner italien inoubliable de la ferme à l'assiette à la Casa Ortensia, à St-Lazare, au Québec. Accueilli par Jennifer Vincent dans la maison familiale, en compagnie de Isabelle Rayle-Doiron, cet événement unique offrira à 14 invités chanceux l’occasion de savourer un repas fait maison incarnant le mouvement alimentaire 0 km. Régalez-vous avec un festin préparé à partir des ingrédients les plus frais, soigneusement récoltés dans le jardin, la cantina et le poulailler de Jennifer, le tout accompagné de vin maison et de limoncello. En prime, chaque invité repartira avec un sac-cadeau rempli de trésors évoquant l’essence du foyer italien. Ce n’est pas qu’un simple repas : c’est une célébration de la nature, de la durabilité et de la joie d’être ensemble ! Sept gagnants seront sélectionnés, chacun pouvant inviter la personne de son choix. Le menu peut être adapté aux préférences végétariennes afin d’assurer une expérience agréable pour tous.
$400 carte cadeau Linen Chest
10 $
Transformez votre intérieur avec une carte-cadeau de 400 $ chez Linen Chest ! Profitez de la liberté de choisir parmi une vaste sélection de produits de haute qualité adaptés à vos besoins et préférences. Que vous recherchiez une literie luxueuse, des essentiels pour la salle de bain, de la vaisselle élégante, des articles de cuisine ou de la décoration tendance, Linen Chest a tout ce qu’il vous faut. Faites vos achats en ligne ou en magasin dans plus de 30 succursales à travers l’Ontario, le Québec et les Maritimes.
Transformez votre intérieur avec une carte-cadeau de 400 $ chez Linen Chest ! Profitez de la liberté de choisir parmi une vaste sélection de produits de haute qualité adaptés à vos besoins et préférences. Que vous recherchiez une literie luxueuse, des essentiels pour la salle de bain, de la vaisselle élégante, des articles de cuisine ou de la décoration tendance, Linen Chest a tout ce qu’il vous faut. Faites vos achats en ligne ou en magasin dans plus de 30 succursales à travers l’Ontario, le Québec et les Maritimes.
Commanditez une semaine de petits déjeuners et courez la chance de gagner une Apple Watch
10 $
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant une semaine de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (1) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant une semaine de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (1) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Parrainez un mois de petits-déjeuners et courez la chance de gagner une Apple Watch
40 $
Cela inclut 4 billets
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant un mois de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (4) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant un mois de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (4) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Parrainez une année de petits-déjeuners et courez la chance de gagner une Apple Watch
365 $
Cela inclut 40 billets
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant un ans de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (40) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Soutenez directement le Club des petits déjeuners du Canada en commanditant un ans de petits déjeuners en milieu scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin, et recevez une (40) participation au tirage éligible pour gagner une Apple Watch Series 10 (GPS, 46 mm).
Devenir bénévole pour le BCC
Gratuit
Cela inclut 5 billets
Inscrivez-vous au programme de bénévolat en milieu scolaire du Club des petits déjeuners du Canada pour toute l’année à Toronto, Longueuil ou Montréal. En vous inscrivant, vous recevrez 5 participations au tirage pour courir la chance de gagner une carte-cadeau Linen Chest de 400 $. Vous serez contacté(e) par les responsables du bénévolat pour recevoir les informations relatives à l’intégration.
Inscrivez-vous au programme de bénévolat en milieu scolaire du Club des petits déjeuners du Canada pour toute l’année à Toronto, Longueuil ou Montréal. En vous inscrivant, vous recevrez 5 participations au tirage pour courir la chance de gagner une carte-cadeau Linen Chest de 400 $. Vous serez contacté(e) par les responsables du bénévolat pour recevoir les informations relatives à l’intégration.
Ajouter un don pour Breakfast Club of Canada
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!