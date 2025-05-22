Tirage Nourrir un Enfant 2025

Plongez dans un univers de délices culinaires avec un dîner italien inoubliable de la ferme à l'assiette à la Casa Ortensia, à St-Lazare, au Québec. Accueilli par Jennifer Vincent dans la maison familiale, en compagnie de Isabelle Rayle-Doiron, cet événement unique offrira à 14 invités chanceux l’occasion de savourer un repas fait maison incarnant le mouvement alimentaire 0 km. Régalez-vous avec un festin préparé à partir des ingrédients les plus frais, soigneusement récoltés dans le jardin, la cantina et le poulailler de Jennifer, le tout accompagné de vin maison et de limoncello. En prime, chaque invité repartira avec un sac-cadeau rempli de trésors évoquant l’essence du foyer italien. Ce n’est pas qu’un simple repas : c’est une célébration de la nature, de la durabilité et de la joie d’être ensemble ! Sept gagnants seront sélectionnés, chacun pouvant inviter la personne de son choix. Le menu peut être adapté aux préférences végétariennes afin d’assurer une expérience agréable pour tous.

