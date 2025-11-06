Bric-à-Brac /ræk+ŋ4/ : Hei Lam Ng et Sabina Rak

Grandeur et motif varié.
Confetti est une édition de 100 paquets ne contenant que de la matière et du sens recyclés. Il s'agit d'un rassemblement de glossaires personnels et d'un intérêt pour la
façon dont nous définissons les mots dans de nombreuses langues. Deux vocabulaires se rencontrent pour demander, dans un format zine déconstruit, ce que nous voulons dire et comment nous voulons le dire.
Ce chapitre s'inspire de La poétique de l'espace (1985) du philosophe français
Gaston Bachelard, un livre qui traite de la réponse personnelle et émotionnelle aux bâtiments, tant dans la vie que dans les œuvres littéraires, tant en prose qu'en poésie. Nous réfléchissons à l'idée de poétique. L'étymologie du mot « poésie » est
une interprétation du fait poétique : poiêsis pour les Grecs signifie «création », du verbe poiein (« faire », « créer »).
Game cube (cube de jeux) est une collection d'objets destinés à fournir des « réponses ». En tant que joueur, vous posez des questions et interprétez les réponses de ces objets, quelle que soit la manière dont vous les manipulez. Les réponses n'ont de sens qu'avec la bonne question.
Sérigraphie sur papier et collage
