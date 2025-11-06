Bric-à-Brac /ræk+ŋ4/ : Hei Lam Ng et Sabina Rak

Confetti est une édition de 100 paquets ne contenant que de la matière et du sens recyclés. Il s'agit d'un rassemblement de glossaires personnels et d'un intérêt pour la

façon dont nous définissons les mots dans de nombreuses langues. Deux vocabulaires se rencontrent pour demander, dans un format zine déconstruit, ce que nous voulons dire et comment nous voulons le dire.





3 items pour 50$



