La Boutique du Tannant

[$30+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN SEULEMENT. Disponible en tailles S à 5XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33", 4XL: 30" x 34", 5XL: 32" x 35"
[$30+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN SEULEMENT. Disponible en tailles S à 5XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33", 4XL: 30" x 34", 5XL: 32" x 35"
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T-shirt Laval '26
34,49 $
Disponible jusqu'au 16 août
[$30+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Légère mise à jour du design 2025. Disponible en tailles S à 5XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33", 4XL: 30" x 34", 5XL: 32" x 35"
[$30+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Légère mise à jour du design 2025. Disponible en tailles S à 5XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33", 4XL: 30" x 34", 5XL: 32" x 35"
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T-shirt à manches longues BM
51,74 $
Disponible jusqu'au 16 août
[$45+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année. Disponible en tailles S à 3XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33"
[$45+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année. Disponible en tailles S à 3XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33"
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Chandail kangourou BM
68,99 $
Disponible jusqu'au 16 août
[$60+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année. Disponible en tailles S à 5XL. 50/50 coton-polyester moyen pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 20" × 27", M: 22" × 28", L: 24" × 29", XL: 26" × 30", 2XL: 28" × 31", 3XL: 30" × 32", 4XL: 32" × 33", 5XL: 34" × 34"
[$60+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année. Disponible en tailles S à 5XL. 50/50 coton-polyester moyen pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1" S: 20" × 27", M: 22" × 28", L: 24" × 29", XL: 26" × 30", 2XL: 28" × 31", 3XL: 30" × 32", 4XL: 32" × 33", 5XL: 34" × 34"
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