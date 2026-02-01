La Boutique du Tannant

[$45+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année.

Disponible en tailles S à 3XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée

Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1"

S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33"

[$45+tx] PRÉVENTE, RAMASSAGE 6-7 JUIN OU 21-23 AOÛT SEULEMENT. Similaire au chandail de l'événement sans l'année.

Disponible en tailles S à 3XL. 100% coton lourd pré-rétréci, résistant aux peluchage, densité de point élevée

Dimensions: largeur de poitrine (à plat) × longueur du corps, tolérance ±1"

S: 18" × 28", M: 20" × 29", L: 22" × 30", XL: 24" × 31", 2XL: 26" × 32", 3XL: 28" × 33"

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