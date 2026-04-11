Montreal ACM SIGGRAPH

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À propos de cet événement

Bring your own animation (BYOA)

2531 Rue Ontario E

Montréal, QC H2K 1W5, Canada

J'aimerais avoir du feedback sur mon travail.
Gratuit

Vous souhaitez des retours sur votre travail ? Apportez votre reel, une URL, une clé USB, un ordinateur portable ou une tablette ! Nous vous mettrons en contact avec quelqu'un qui pourra vous donner des commentaires sur votre travail !

Je peux donner du feedback aux gens.
Gratuit

Êtes-vous un professionnel aguerri ? Redonnez à la communauté en offrant des retours aux artistes en herbe !

Je suis là pour discuter !
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Vous ne voulez ni donner ni recevoir du feedback ? Pas de problème ! Le BYOA est aussi un excellent Mixer !

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