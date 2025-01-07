Briser La Glace 2025

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap
Section Sommet - 14 ans/yrs +
30 $
Section 104.7 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section 104.7 - 14 ans/yrs +
30 $
Accès VIP Beaudoin
75 $
16h à 18h15 : Évènement VIP
Les invités s’étant procuré des billets VIP auront accès au lounge du restaurant La Drave Sportive. Cet événement prenant les allures de cocktail dinatoire inclut :
• Amuses-bouches
•1 consommation (à déterminer)
• Rencontre et session d’autographe avec les Anciens Canadiens (17h à 18h). Maximum de 2 objets à autographier par personne.
• 18h30 - Échauffement sur glace, annonce des joueurs, hymne nationale et mise au jeu
protocolaire
• 19h00 - Partie d’hockey Equipe Briser la Glace contre Les Anciens Canadiens
4pm to 6:15pm: VIP event
Guests with VIP tickets will have access to the La Drave Sportive restaurant lounge. This cocktail-style event includes :
- Appetizers
-1 drink (to be determined)
- Meeting and autograph session with the Anciens Canadiens (5-6 p.m.). Maximum of 2 autographed items per person.
- 6:30 p.m. - On-ice warm-up, player announcements, national anthem and puck drop
ceremony
- 7:00 p.m. - Equipe Briser la Glace field hockey game against Les Anciens Canadiens
Section Énergie - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Énergie - 14 ans/yrs +
30 $
La Drave Sportive - Section 5 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
La Drave Sportive - Section 5 - 14 ans/yrs +
30 $
Section Quality Inn - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Quality Inn - 14 ans/yrs +
30 $
Section Quality Inn - Accès PMR/Mobility Access
30 $
Section Desjardins - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Desjardins - 14 ans/yrs +
30 $
Section Echo Construction - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Echo Construction - 14 ans/yrs +
30 $
Section CTCO-Conceptika (9) - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section CTCO-Conceptika (9) - 14 ans/yrs +
30 $
Section Soudure Marc Marine - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Soudure Marc Marine - 14 ans/yrs +
30 $
Section Soudure Marc Marine - Accès PMR/Mobility Access
30 $
Section Prosomo - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section Prosomo - 14 ans/yrs +
30 $
Section 12 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
25 $
Section 12 - 14 ans/yrs +
30 $
Section Energie 104.1 - Concours
Gratuit
Félicitations et bon match
Section 104.7 - Concours
Gratuit
Félicitations et bon match
Loge CTCO- Conseptika
Gratuit
Bon Match
Section CTCO-Conseptika-Bianca Hudon
Gratuit
Invité
Commanditaires VIP
Gratuit
Loge Desjardins
Gratuit
Bon match
Section Desjardins - Equipe
Gratuit
Bon match
104.7 Concours
Gratuit
Bon match!!
Billets Mecanique PCI- Section Echo Construction
Gratuit
Bon match
Concours CISSSO - Section Conseptika-CTCO
Gratuit
Bon soirée
Billets VIP Marco Vaillancourt
75 $
Bon match!!
Billets Réguliers Section Beaudoin (vert)
Gratuit
Billet des équipes concours d'habiletés
Billets - Section Beaudoin Vert
Gratuit
Billets Chris Morgan
Acces VIP
Gratuit
Accès VIP
Billet VIP - Maryline Joly
Gratuit
Section VIP
