Briser la Glace 2026

16h à 18h15 : Évènement VIP



Les invités s’étant procuré des billets VIP auront accès au lounge du restaurant La Drave Sportive. Cet événement prenant les allures de cocktail dinatoire inclut :

• Amuses-bouches

•1 consommation (à déterminer)

• Rencontre et session d’autographe avec les Anciens Canadiens (17h à 18h). Maximum de 2 objets à autographier par personne.



• 18h30 - Échauffement sur glace, annonce des joueurs, hymne nationale et mise au jeu

protocolaire



• 19h00 - Partie d’hockey Equipe Briser la Glace contre Les Anciens Canadiens



4pm to 6:15pm: VIP event



Guests with VIP tickets will have access to the La Drave Sportive restaurant lounge. This cocktail-style event includes :

- Appetizers

-1 drink (to be determined)

- Meeting and autograph session with the Anciens Canadiens (5-6 p.m.). Maximum of 2 autographed items per person.



- 6:30 p.m. - On-ice warm-up, player announcements, national anthem and puck drop

ceremony



- 7:00 p.m. - Equipe Briser la Glace field hockey game against Les Anciens Canadiens