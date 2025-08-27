Briser la Glace 2026

499 Bd Labrosse #100

Gatineau, QC J8P 4R1, Canada

Section Sommet - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap

Section Sommet - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap

Section 104.7 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap

Section 104.7 - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Accès VIP Beaudoin
CA$75

16h à 18h15 : Évènement VIP

Les invités s’étant procuré des billets VIP auront accès au lounge du restaurant La Drave Sportive. Cet événement prenant les allures de cocktail dinatoire inclut :
• Amuses-bouches
•1 consommation (à déterminer)
• Rencontre et session d’autographe avec les Anciens Canadiens (17h à 18h). Maximum de 2 objets à autographier par personne.

• 18h30 - Échauffement sur glace, annonce des joueurs, hymne nationale et mise au jeu
protocolaire

• 19h00 - Partie d’hockey Equipe Briser la Glace contre Les Anciens Canadiens

4pm to 6:15pm: VIP event

Guests with VIP tickets will have access to the La Drave Sportive restaurant lounge. This cocktail-style event includes :
- Appetizers
-1 drink (to be determined)
- Meeting and autograph session with the Anciens Canadiens (5-6 p.m.). Maximum of 2 autographed items per person.

- 6:30 p.m. - On-ice warm-up, player announcements, national anthem and puck drop
ceremony

- 7:00 p.m. - Equipe Briser la Glace field hockey game against Les Anciens Canadiens

Section Énergie - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Énergie - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

La Drave Sportive - Section 5 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap

La Drave Sportive - Section 5 - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Quality Inn - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Quality Inn - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Quality Inn - Accès PMR/Mobility Access
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap

Section Desjardins - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Desjardins - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Echo Construction - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Echo Construction - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section CTCO-Conceptika (9) - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section CTCO-Conceptika (9) - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Soudure Marc Marine - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Soudure Marc Marine - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Soudure Marc Marine - Accès PMR/Mobility Access
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Prosomo - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section Prosomo - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section 12 - 4 à 13 ans/4 to 13 yrs
CA$25

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

Section 12 - 14 ans/yrs +
CA$35

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap

