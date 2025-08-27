Briser la Glace 2026

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 à 3 ans gratuit doit être assis sur les genoux d'un parent
0 to 3 years free must sit on parent' s lap
16h à 18h15 : Évènement VIP
Les invités s’étant procuré des billets VIP auront accès au lounge du restaurant La Drave Sportive. Cet événement prenant les allures de cocktail dinatoire inclut :
• Amuses-bouches
•1 consommation (à déterminer)
• Rencontre et session d’autographe avec les Anciens Canadiens (17h à 18h). Maximum de 2 objets à autographier par personne.
• 18h30 - Échauffement sur glace, annonce des joueurs, hymne nationale et mise au jeu
protocolaire
• 19h00 - Partie d’hockey Equipe Briser la Glace contre Les Anciens Canadiens
4pm to 6:15pm: VIP event
Guests with VIP tickets will have access to the La Drave Sportive restaurant lounge. This cocktail-style event includes :
- Appetizers
-1 drink (to be determined)
- Meeting and autograph session with the Anciens Canadiens (5-6 p.m.). Maximum of 2 autographed items per person.
- 6:30 p.m. - On-ice warm-up, player announcements, national anthem and puck drop
ceremony
- 7:00 p.m. - Equipe Briser la Glace field hockey game against Les Anciens Canadiens
