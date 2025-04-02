FR
The Coda Foundation / La Fondation Coda
Brisons le silence
3200 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 1C9, Canada
Admission générale et billet à la porte
CA$20
Accorde l'entrée à l'événement avec accès aux commodités et activités standard.
Billet étudiant
CA$15
Seulement si le billet est acheté avant la journée de l'événement.
