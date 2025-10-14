BRKA Vente aux Enchères Silencieuse.

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur $200
Enchère de départ
Valeur $400
Enchère de départ
Valeur - $400
Enchère de départ
Petit sac de sport marine
Protège-coudes Junior pour femmes
Protège-épaules Junior Medium pour femmes
Enchère de départ
Protège-épaules Senior Medium pour femmes
Protège-genoux 11"
Enchère de départ
Valeur - 250 $
Situé sur Hymus en face de l'aréna de Kirkland. Faites de l'exercice pendant que les filles s'entraînent
Enchère de départ
Valeur - 250 $
Situé sur Hymus en face de l'aréna de Kirkland. Faites de l'exercice pendant que les filles s'entraînent
Enchère de départ
Valeur - 200 $
Sac cadeau en cuir
3 x Tuques
1 x chandail XL
Enchère de départ
Valeur - 150 $
Massage, Mains, Cou, Bras et Visage.
Lavage profond des cheveux et exfoliation du cuir chevelu
Traitement capillaire profond Kerastase
Brushing
Enchère de départ
Value - $200
Jan 1 - Dec 31 - 2026
Have family or friends in town ?
Enchère de départ
Value - $200
Basic Facial & 60 Minute Massage
Enchère de départ
Valeur - 100 $
Les parcours de golf de Montréal sont fermés mais vous pouvez jouer sur les meilleurs parcours du monde @ Golf 1600.
Enchère de départ
Valeur - 100$
Enchère de départ
Value - $175
Enchère de départ
Value $150
Selection of Oils, Hot Sauces and Spices
Enchère de départ
Valeur - 60$
Crème solaire Sunbum et balles de golf Bridgestone.
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