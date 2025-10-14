Beaconsfield Kirkland Ringuette Association

Organisé par

Beaconsfield Kirkland Ringuette Association

À propos de cet événement

Ventes fermées

BRKA Vente aux Enchères Silencieuse.

Lieu de prise en charge

16950 Boul Hymus, Kirkland, QC H9H 3W7, Canada

HABS Fanatics Jersey - No Name item
HABS Fanatics Jersey - No Name
125 $

Enchère de départ

Valeur $200

CCM Tacks XF Pro 75 - Senior RH item
CCM Tacks XF Pro 75 - Senior RH
125 $

Enchère de départ

Valeur $400

CCM Jetspeed FT8 Pro - Senior LH item
CCM Jetspeed FT8 Pro - Senior LH
125 $

Enchère de départ

Valeur - $400

CCM FTW Kit for Bunnies or Novice item
CCM FTW Kit for Bunnies or Novice item
CCM FTW Kit for Bunnies or Novice
50 $

Enchère de départ

Petit sac de sport marine

Protège-coudes Junior pour femmes

Protège-épaules Junior Medium pour femmes

CCM FTW - AT-Ben-Cad - Pads item
CCM FTW - AT-Ben-Cad - Pads item
CCM FTW - AT-Ben-Cad - Pads
50 $

Enchère de départ

Protège-épaules Senior Medium pour femmes

Protège-genoux 11"

CM Fitness - Entraînement personnel - 5 x 30mins item
CM Fitness - Entraînement personnel - 5 x 30mins
50 $

Enchère de départ

Valeur - 250 $

Situé sur Hymus en face de l'aréna de Kirkland. Faites de l'exercice pendant que les filles s'entraînent

CM Fitness - Entraînement personnel - 5 x 30mins item
CM Fitness - Entraînement personnel - 5 x 30mins
50 $

Enchère de départ

Valeur - 250 $

Situé sur Hymus en face de l'aréna de Kirkland. Faites de l'exercice pendant que les filles s'entraînent

Ensemble cadeau sac à dos en cuir Timberland item
Ensemble cadeau sac à dos en cuir Timberland item
Ensemble cadeau sac à dos en cuir Timberland
75 $

Enchère de départ

Valeur - 200 $

Sac cadeau en cuir

3 x Tuques

1 x chandail XL

Prisma - Expérience spa capillaire item
Prisma - Expérience spa capillaire
60 $

Enchère de départ

Valeur - 150 $

Massage, Mains, Cou, Bras et Visage.

Lavage profond des cheveux et exfoliation du cuir chevelu

Traitement capillaire profond Kerastase

Brushing

Marriott Courtyard, Baie D’Urfe- 1 night stay item
Marriott Courtyard, Baie D’Urfe- 1 night stay
60 $

Enchère de départ

Value - $200

Jan 1 - Dec 31 - 2026

Have family or friends in town ?

Massage & Facial Package item
Massage & Facial Package
75 $

Enchère de départ

Value - $200

Basic Facial & 60 Minute Massage

Golf 1600 - 4 x 18 trous de golf SIM item
Golf 1600 - 4 x 18 trous de golf SIM item
Golf 1600 - 4 x 18 trous de golf SIM
40 $

Enchère de départ

Valeur - 100 $

Les parcours de golf de Montréal sont fermés mais vous pouvez jouer sur les meilleurs parcours du monde @ Golf 1600.

Bon cadeau Pizza Gigi - 100$ item
Bon cadeau Pizza Gigi - 100$
40 $

Enchère de départ

Valeur - 100$


Crosley Voyager Turntable - Bluetooth - 3 speed item
Crosley Voyager Turntable - Bluetooth - 3 speed
50 $

Enchère de départ

Value - $175


Zoe Oils, Sauces and Spices item
Zoe Oils, Sauces and Spices
50 $

Enchère de départ

Value $150

Selection of Oils, Hot Sauces and Spices


Forfait Hiver Soleil et Golf item
Forfait Hiver Soleil et Golf
30 $

Enchère de départ

Valeur - 60$

Crème solaire Sunbum et balles de golf Bridgestone.

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