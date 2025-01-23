La Criaillerie - communauté créative
Broderie: projet personnel
1623 Av. Saint-Marc
Shawinigan, QC G9N 2H4, Canada
Membre - kit de départ
CA$33
Non membre - kit de départ
CA$38
Membre - sans matériel
CA$20
Matériel: Aiguille, fil à coudre ou fil à broder, cerceaux, tissus ou autre à broder, crayon, papier, ciseaux, découseur
Non membre - sans matériel
CA$25
Matériel: Aiguille, fil à coudre ou fil à broder, cerceaux, tissus ou autre à broder, crayon, papier, ciseaux, découseur
