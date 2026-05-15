Brisas Fit - Brossard

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À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
ESP: Este paquete incluye 4 clases de Brisas Fit durante el mes.
Es ideal para quienes desean integrar Brisas Fit a su rutina de los sábados, moverse con regularidad y aprovechar una mejor tarifa por clase.
Ce forfait donne accès à 4 cours de Brisas Fit pendant le mois.
FRA: Il est idéal pour les personnes qui souhaitent intégrer Brisas Fit à leur routine du samedi, bouger régulièrement et profiter d’un meilleur tarif par cours.
Pas d'expiration
ESP: Esta opción es ideal para probar Brisas Fit, participar de manera puntual o venir según tu disponibilidad.
FRA: Cette option donne accès à 1 cours de Brisas Fit. Elle est idéale pour essayer la classe, participer ponctuellement ou venir selon vos disponibilités.
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