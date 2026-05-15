Brisas Fit - Brossard

ESP: Este paquete incluye 4 clases de Brisas Fit durante el mes.

Es ideal para quienes desean integrar Brisas Fit a su rutina de los sábados, moverse con regularidad y aprovechar una mejor tarifa por clase.



Ce forfait donne accès à 4 cours de Brisas Fit pendant le mois.

FRA: Il est idéal pour les personnes qui souhaitent intégrer Brisas Fit à leur routine du samedi, bouger régulièrement et profiter d’un meilleur tarif par cours.