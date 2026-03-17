Femmes de Foi en Affaires

Organisé par

Femmes de Foi en Affaires

À propos de cet événement

Brunch-conférence FFEA Connexion

7550 Boul Henri-Bourassa E

Anjou, QC H1J 2K9, Canada

Admission générale
150 $
Admission membre FFEA
125 $

Tu es membre officielle du Réseau des femmes de foi en affaires? Ce billet est spécialement conçu pour toi!


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Kiosque de ventes
350 $

Ce billet comprend une table 6'x8' pour la promotion de vos produits ou services. En plus, de votre billet pour assister au brunch-conférence.

Demi kiosque de ventes
250 $

Ce billet comprend une demi- table 6'x8' pour la promotion de vos produits ou services. En plus, de votre billet pour assister au brunch-conférence.

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