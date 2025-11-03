Brunch de des Fêtes 2025

Organisé par
Profitez d’un brunch chaud des Fêtes accompagné d’une carte de bingo pour participer à notre animation festive et courir la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence ! 🎁
🍽️ Au menu :
Une assiette réconfortante et généreuse, parfaite pour célébrer la magie du temps des Fêtes en bonne compagnie. ✨
Admissibilité au tarif membre SP
Pour bénéficier du tarif membre SP, vous devez être inscrit(e) à la base de données de l’organisme à titre de :
Tout achat effectué par une personne ne correspondant pas à l’un de ces critères ou ne figurant pas dans la base de données sera facturé au tarif régulier à l’entrée.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!