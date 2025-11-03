Brunch de des Fêtes 2025

Profitez d’un brunch chaud des Fêtes accompagné d’une carte de bingo pour participer à notre animation festive et courir la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence ! 🎁

🍽️ Au menu :

Plateau de fruits frais

Duo de fromages cheddar

Œufs brouillés moelleux

Saucisses de porc et de bœuf

Fèves au lard maison

Pâté à la viande traditionnel

Creton maison

Pain de ménage, beurre et confitures

Une assiette réconfortante et généreuse, parfaite pour célébrer la magie du temps des Fêtes en bonne compagnie. ✨