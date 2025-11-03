SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

Organisé par

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

À propos de cet événement

Brunch de des Fêtes 2025

6100 Bd Wilfrid-Carrier

Lévis, QC G6Y 0B9, Canada

Admission générale
35 $

Profitez d’un brunch chaud des Fêtes accompagné d’une carte de bingo pour participer à notre animation festive et courir la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence ! 🎁

🍽️ Au menu :

  • Plateau de fruits frais
  • Duo de fromages cheddar
  • Œufs brouillés moelleux
  • Saucisses de porc et de bœuf
  • Fèves au lard maison
  • Pâté à la viande traditionnel
  • Creton maison
  • Pain de ménage, beurre et confitures

Une assiette réconfortante et généreuse, parfaite pour célébrer la magie du temps des Fêtes en bonne compagnie. ✨

MembreSP
17 $

Admissibilité au tarif membre SP

Pour bénéficier du tarif membre SP, vous devez être inscrit(e) à la base de données de l’organisme à titre de :

  • personne vivant avec un diagnostic de sclérose en plaques,
  • proche aidant(e),
  • bénévole,
  • allié(e) de la cause.

Tout achat effectué par une personne ne correspondant pas à l’un de ces critères ou ne figurant pas dans la base de données sera facturé au tarif régulier à l’entrée.

Ajouter un don pour SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!