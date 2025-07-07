Brunch de la Rentrée

50 Rue Thouin

Repentigny, QC J6A 4J4, Canada

Brunch Rentrée RANCA - Membre
CA$25
Repas brunch et lancement de la programmation RANCA automne 2025
Brunch Rentrée RANCA - Non membre
CA$30
Repas brunch et lancement de la programmation RANCA automne 2025

