Brunch de Noël des membres 2025

Brunch à la salle Plaisance du Château madelinot.

Cette activité est réservée exclusivement aux membres de l'organisme.

Pour son 10e anniversaire, l'association est très heureuse de vous offrir ce brunch festif à coût minime. Animation et surprises viendront mettre en lumière cette étape importante de l'organisme.





Le buffet sera servi à partir de 11 h.