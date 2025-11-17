Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles

Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles

Brunch de Noël des membres 2025

323 QC-199

Fatima, QC G4T 2H6, Canada

Membre
5 $

Brunch à la salle Plaisance du Château madelinot.
Cette activité est réservée exclusivement aux membres de l'organisme.
Pour son 10e anniversaire, l'association est très heureuse de vous offrir ce brunch festif à coût minime. Animation et surprises viendront mettre en lumière cette étape importante de l'organisme.


Le buffet sera servi à partir de 11 h.

