Brunch des Étoiles 2end Edition

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À propos de cet événement
✨ 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗖𝗛 𝗗𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗢𝗜𝗟𝗘𝗦 – 2𝗲̀𝗺𝗲 𝗘́𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ✨
𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗔𝗙𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 : 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗗𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘̀𝗦 💼✨
Après une première édition marquante, le Brunch des Étoiles revient dans une version encore plus puissante, stratégique et transformative !
Cette 2e édition est spécialement pensée pour les jeunes femmes de 16 à 35 ans qui désirent :
💫 Développer leur leadership et leur vision
💫 Découvrir les codes du succès et du positionnement
💫 S’inspirer auprès de femmes influentes et bâtisseuses
💫 Créer des connexions stratégiques et un réseau sain
💫 Explorer des opportunités d’affaires, d’investissement et d’impact
Cette année, prépare-toi à vivre une expérience Classe Affaire unique autour de :
✨ Formation & inspiration
✨ Réseautage stratégique
✨ Panel d’impact et conversations puissantes
✨ Rencontres avec des CEO d’entreprises positionnées au Canada
✨ Opportunités, mentorat et vision d’avenir
✨ Brunch chic & ambiance élégante
Un rendez-vous pour celles qui veulent apprendre, grandir, se positionner et briller avec intention. 🌟
📅 18 juillet 2026 📍 1212 Rue Panet, Montréal, Canada 🕙 10h00 à 17h00
Thème : CLASSE AFFAIRE – LE CODE DU SUCCÈS
Ta place à la table de l’excellence t’attend. ✨
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