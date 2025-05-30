Brunch des Étoiles 2end Edition

✨ 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗖𝗛 𝗗𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗢𝗜𝗟𝗘𝗦 – 2𝗲̀𝗺𝗲 𝗘́𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ✨

𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗔𝗙𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 : 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗗𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘̀𝗦 💼✨





Après une première édition marquante, le Brunch des Étoiles revient dans une version encore plus puissante, stratégique et transformative !





Cette 2e édition est spécialement pensée pour les jeunes femmes de 16 à 35 ans qui désirent :

💫 Développer leur leadership et leur vision

💫 Découvrir les codes du succès et du positionnement

💫 S’inspirer auprès de femmes influentes et bâtisseuses

💫 Créer des connexions stratégiques et un réseau sain

💫 Explorer des opportunités d’affaires, d’investissement et d’impact





Cette année, prépare-toi à vivre une expérience Classe Affaire unique autour de :

✨ Formation & inspiration

✨ Réseautage stratégique

✨ Panel d’impact et conversations puissantes

✨ Rencontres avec des CEO d’entreprises positionnées au Canada

✨ Opportunités, mentorat et vision d’avenir

✨ Brunch chic & ambiance élégante

Un rendez-vous pour celles qui veulent apprendre, grandir, se positionner et briller avec intention. 🌟





📅 18 juillet 2026 📍 1212 Rue Panet, Montréal, Canada 🕙 10h00 à 17h00

Thème : CLASSE AFFAIRE – LE CODE DU SUCCÈS

Ta place à la table de l’excellence t’attend. ✨