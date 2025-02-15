Brunch des jeunes hommes (16 ans - 19 ans)

Cette activité a pour but de parler au jeune homme de 16-19 ans de sexualité saine, et de comment marcher avec Jésus dans un monde qui prône la compromission, la dépravation et la perversion. C'est uniquement entre gars.

