Brunch philanthropique

Votre billet inclut :

- Un mimosa de bienvenue

- Un brunch gastronomique en 2 services

- DJ Seb A$$ en prestation live

- Accès à une expérience de réseautage conviviale

- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)

- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible