Jeunes Philanthropes Du Québec

Organisé par

Jeunes Philanthropes Du Québec

Brunch philanthropique

Billet 35 ans- (taxes incluses)
92,95 $

Votre billet inclut :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible

Billet 36 ans+ (taxes incluses)
112,95 $

Votre billet inclut :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible

Table VIP pour 10 (taxes incluses)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

10 billets qui incluent :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible

Table VIP pour 10 (taxes incluses) (Copier)
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

10 billets qui incluent :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible

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