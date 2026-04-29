Brunch philanthropique

Organisé par
Votre billet inclut :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible
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- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible
10 billets qui incluent :
- Un mimosa de bienvenue
- Un brunch gastronomique en 2 services
- DJ Seb A$$ en prestation live
- Accès à une expérience de réseautage conviviale
- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
- Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible
10 billets qui incluent :
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- Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)
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