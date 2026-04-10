Construire des coalitions, des réseaux et des communautés dans le milieu climatique de la jeunesse par Albert Lalonde

Notre programmation est priorisée pour les jeunes, mais dans l'esprit de favoriser davantage de discussions et collaborations intergénérationnelles, nous aimerions que vous vous joigniez à nous! Si vous êtes non autochtone et avez plus de 30 ans ou autochtone et avez plus de 35 ans, nous vous invitons à vous inscrire à cette session moyennant un don à notre organisation de 25 $. Tous les fonds iront à la programmation de FES, qui va directement aux mains du mouvement climatique des jeunes. Vous recevrez un reçu fiscal officiel de FES pour votre don. Veuillez envoyer un email à Miranda ([email protected]
) si vous avez des questions ou des préoccupations.
Notre programmation est priorisée pour les jeunes, mais dans l'esprit de favoriser davantage de discussions et collaborations intergénérationnelles, nous aimerions que vous vous joigniez à nous! Si vous êtes non autochtone et avez plus de 30 ans ou autochtone et avez plus de 35 ans, nous vous invitons à vous inscrire à cette session moyennant un don à notre organisation de 25 $. Tous les fonds iront à la programmation de FES, qui va directement aux mains du mouvement climatique des jeunes. Vous recevrez un reçu fiscal officiel de FES pour votre don. Veuillez envoyer un email à Miranda ([email protected]
) si vous avez des questions ou des préoccupations.