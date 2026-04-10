Construire des coalitions, des réseaux et des communautés dans le milieu climatique de la jeunesse par Albert Lalonde

Les jeunes non autochtones (jusqu'à 30 ans) et les jeunes autochtones (jusqu'à 35 ans) sont les bienvenu.e.s à cet atelier gratuitement! Veuillez "réserver" votre place via ce ticket.

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