BULLES JAZZ MONTRÉAL 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez du programme complet de BULLES JAZZ MONTRÉAL. Le cocktail signature aux arômes d'orange sanguine de BJM vous sera offert à l'arrivée! Que vous veniez seul ou accompagné, vous serez parfaitement entouré, du premier sourire d’accueil jusqu’aux derniers au revoir de la soirée.
Achetés en prévente, ces billets sont les plus accessibles de nos forfaits. C'est le moment d'en profiter!
Nous soulignerons votre présence publiquement (au micro) sur les lieux le soir venu, pour vous présenter comme la relève philanthropique! Superbe visibilité et reconnaissance.
Vous serez applaudis par le public.
Ces BILLETS DUOS sont réservés à la relève philanthropique, et s’adressent aux 35 ans et moins qui souhaitent soutenir Ballets Jazz Montréal tout en vivant une soirée chic et festive.
Preuve d’âge requise (35 ans et moins – exigée à l’arrivée).
Forfait idéal pour un petit groupe d’amis OU une sortie entre collègues. Votre nom sera présenté sur le site web de Ballets Jazz Montréal au moment de votre achat et vous serez identifiés comme faisant partie du Cercle des Alliés de BJM.
Ce forfait est fort populaire auprès des entreprises qui veulent s'offrir une soirée culturelle mémorable tout en soutenant concrètement Ballez Jazz Montréal. Chaque invité de ce forfait est traité en Véritable VIP (VVIP) avec accueil personnalisé, mentions publiques, noms sur les murs de remerciements, attentions et surprises tout au long de la soirée.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!