Büyü, le Bal de la Fondation - Encan électronique

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »
Enchère de départ
Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »
Enchère de départ
Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »
Enchère de départ
Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »
Enchère de départ
Offert par Groupe Entourage & Bâtiment B :
Paire de billets pour le spectacle de Philippe Laprise
Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant Bâtiment B à Terrebonne.
Le tout d'une valeur de 215 $.
Bonne soirée!
Enchère de départ
Offert par La nouvelle société & Bâtiment B :
Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant Bâtiment B à Terrebonne.
Valeur totale de 218 $.
Bonne soirée !
Enchère de départ
Offert par La nouvelle société & La Confrérie :
Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant La Confrérie à Terrebonne.
Valeur totale de 238 $.
Bonne soirée !
Enchère de départ
Offert par le Restaurant Henri - Brasserie Française, situé dans l'hôtel Birks de Montréal. :
Bon appétit !
Enchère de départ
Offert par Elisabeth Gagnon & Ronald Trudel :
Paire de billets pour un match (bronze) des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.
Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.
Bon match !
Enchère de départ
Offert par Pharmacie Jean Coutu Alexandre Deslauriers et François Otis :
Paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.
Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.
Bon match !
Enchère de départ
Offert par BureauTech :
Paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.
Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.
Bon match !
Enchère de départ
Offert par le CF Montréal :
Paire de billets pour un match de la saison 2026 ainsi qu'un T-Shirt du CF Montréal :
Bon match !
Enchère de départ
Offert par Club de Golf Base de Roc :
Bonne joute !
Enchère de départ
Offert par Les Complexes Sportifs Terrebonne :
Amusez-vous!
Enchère de départ
Offert par le Collège Saint-Sacrement :
Amusez-vous!
Enchère de départ
Offert par Hôtel de la Cité Perdue :
Bon séjour!
Enchère de départ
Offert par Fairmont Le Reine Elizabeth :
Bon séjour !
Enchère de départ
Offert par Distillerie 3 Lacs :
Bonne dégustation !
Enchère de départ
Offert par Sandrine Potvin, sommelière :
Bonne dégustation!
Enchère de départ
Offert par Groupe Dandurand :
Valeur de 250 $
Bonne dégustation!
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