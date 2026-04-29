Büyü, le Bal de la Fondation - Encan électronique

Offert par Groupe Entourage & Bâtiment B :

Paire de billets pour le spectacle de Philippe Laprise

24 septembre 2026

Théâtre du Vieux-Terrebonne à 20h

Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant Bâtiment B à Terrebonne.



Le tout d'une valeur de 215 $.





Bonne soirée!