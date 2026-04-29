Fondation Saint-Sacrement
Fondation Saint-Sacrement a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

Fondation Saint-Sacrement

Organisé par

Fondation Saint-Sacrement

À propos de cet événement

Ventes fermées

Büyü, le Bal de la Fondation - Encan électronique

Lieu de prise en charge

901 Rue Saint-Louis, Terrebonne, QC J6W 1J7, Canada

#1 - Paire de billets pour ABBA Fever item
#1 - Paire de billets pour ABBA Fever
50 $

Enchère de départ

Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »

  • 24 juillet 2026
  • Salle Jean-Roger (Collège Saint-Sacrement)
  • Valeur de 140$
#2 - Paire de billets pour ABBA Fever item
#2 - Paire de billets pour ABBA Fever
50 $

Enchère de départ

Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »

  • 25 juillet 2026
  • Salle Jean-Roger (Collège Saint-Sacrement)
  • Valeur de 140$
#3 - Paire de billets pour ABBA Fever item
#3 - Paire de billets pour ABBA Fever
50 $

Enchère de départ

Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »

  • 7 août 2026
  • Salle Jean-Roger (Collège Saint-Sacrement)
  • Valeur de 140$
#4 - Paire de billets pour ABBA Fever item
#4 - Paire de billets pour ABBA Fever
50 $

Enchère de départ

Offert par ABBA Fever :
Paire de billets pour le spectacle ABBA Fever - concert hommage « L'original de Hambourg »

  • 8 août 2026
  • Salle Jean-Roger (Collège Saint-Sacrement)
  • Valeur de 140$
#5 - Ensemble souper-spectacle Philippe Laprise item
#5 - Ensemble souper-spectacle Philippe Laprise item
#5 - Ensemble souper-spectacle Philippe Laprise
75 $

Enchère de départ

Offert par Groupe Entourage & Bâtiment B :
Paire de billets pour le spectacle de Philippe Laprise

  • 24 septembre 2026
  • Théâtre du Vieux-Terrebonne à 20h

Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant Bâtiment B à Terrebonne.


Le tout d'une valeur de 215 $.


Bonne soirée!

#6 - Ensemble souper-spectacle | Coeur de Pirate item
#6 - Ensemble souper-spectacle | Coeur de Pirate item
#6 - Ensemble souper-spectacle | Coeur de Pirate
75 $

Enchère de départ

Offert par La nouvelle société & Bâtiment B :

  • Paire de billets pour le spectacle de Coeur de Pirate.
  • Samedi 30 mai 2026 à 20h.
  • Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant Bâtiment B à Terrebonne.


Valeur totale de 218 $.


Bonne soirée !

#7 - Ensemble souper-spectacle | Fallait pas dire ça ! item
#7 - Ensemble souper-spectacle | Fallait pas dire ça ! item
#7 - Ensemble souper-spectacle | Fallait pas dire ça !
85 $

Enchère de départ

Offert par La nouvelle société & La Confrérie :

  • Paire de billets pour le spectacle Fallait pas dire ça! - une comédie de Denis Bouchard et Guylaine Tremblay
  • Dimanche 31 mai 2026 à 20h.
  • Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Ainsi que : 100 $ offert par le restaurant La Confrérie à Terrebonne.


Valeur totale de 238 $.


Bonne soirée !

#8 - Certificat-cadeau Restaurant Henri, Brasserie française item
#8 - Certificat-cadeau Restaurant Henri, Brasserie française
70 $

Enchère de départ

Offert par le Restaurant Henri - Brasserie Française, situé dans l'hôtel Birks de Montréal. :

  • Certificat cadeau d'une valeur de 200$

Bon appétit !

#9 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27 item
#9 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27 item
#9 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27
160 $

Enchère de départ

Offert par Elisabeth Gagnon & Ronald Trudel :
Paire de billets pour un match (bronze) des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.

  • Zone Desjardins
  • Nourriture et breuvages non-alcoolisés inclus
  • Section 218, Rangée F, Sièges 9-10
  • Valeur de 450$

Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.


Bon match !

#10 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27 item
#10 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27
140 $

Enchère de départ

Offert par Pharmacie Jean Coutu Alexandre Deslauriers et François Otis :
Paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.

  • Section 122
  • Rangée R, Sièges 17-18
  • Valeur de 400 $

Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.


Bon match !

#11 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27 item
#11 - Paire de billets | Match des Canadiens | saison 26-27
350 $

Enchère de départ

Offert par BureauTech :
Paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal, saison 2026-2027.

  • Section 100 (Rouge)
  • Valeur de 1 000 $

Les donateurs entreront en contact avec vous pour faire le choix du match, lorsque l'horaire 2026-2027 sera disponible.


Bon match !

#12 - Paire de billets | Match du CF Montréal | saison 2026 item
#12 - Paire de billets | Match du CF Montréal | saison 2026
100 $

Enchère de départ

Offert par le CF Montréal :
Paire de billets pour un match de la saison 2026 ainsi qu'un T-Shirt du CF Montréal :

  • Deux billets pour un match régulier au Stade Saputo (excluant le match du 25 juillet 2026)
  • Valeur de 285 $

Bon match !

#13 - Quatuor - Club de golf Base de Roc item
#13 - Quatuor - Club de golf Base de Roc
125 $

Enchère de départ

Offert par Club de Golf Base de Roc :

  • Départ en quatuor.
  • Voiturette incluse.
  • Valide en tout temps.
  • Le tout d'une valeur de 340 $.

Bonne joute !


#14 - Location | Les Complexes Sportifs Terrebonne item
#14 - Location | Les Complexes Sportifs Terrebonne
150 $

Enchère de départ

Offert par Les Complexes Sportifs Terrebonne :

  • Location de 1h30 d’une glace ou d’un plateau sportif.
  • valeur de 450 $.

Amusez-vous!

#15 - Location | Complexe sportif Pierre-Ouimet item
#15 - Location | Complexe sportif Pierre-Ouimet
120 $

Enchère de départ

Offert par le Collège Saint-Sacrement :

  • Location d'une durée 2h00, du terrain de soccer du Complexe Sportif Pierre-Ouimet.
  • Valide les samedis et dimanches, selon les disponibilités.
  • valeur de 350 $.

Amusez-vous!

#16 - Séjour | Hôtel de la Cité Perdue item
#16 - Séjour | Hôtel de la Cité Perdue
200 $

Enchère de départ

Offert par Hôtel de la Cité Perdue :

  • Deux nuitées en chambre double (4 personnes) à l'Hôtel de la Cité Perdue (Complexe Atlantide) pour vivre l'expérience de dormir avec les lions.
  • Chambre située au 1er étage.
  • Valide en basse saison, selon les disponibilités, pour une durée de 1 an à compter du 31 août 2026 (sauf les fins de semaine fériées, la période des fêtes et la semaine de relâche).
  • Valeur de 575 $.

Bon séjour!

#17 - Séjour | Fairmont Le Reine Elizabeth item
#17 - Séjour | Fairmont Le Reine Elizabeth
160 $

Enchère de départ

Offert par Fairmont Le Reine Elizabeth :

  • Une nuitée pour 2 personnes.
  • Chambre Fairmont.
  • Petit déjeuner inclus.
  • Valeur de 450 $.

Bon séjour !

#18 - Panier-cadeau | Distillerie 3 Lacs item
#18 - Panier-cadeau | Distillerie 3 Lacs
35 $

Enchère de départ

Offert par Distillerie 3 Lacs :

  • Ensemble de spiritueux.
  • Valeur de 100 $.

Bonne dégustation !

#19 - Coffret découverte vins | Sandrine Potvin sommelière item
#19 - Coffret découverte vins | Sandrine Potvin sommelière
160 $

Enchère de départ

Offert par Sandrine Potvin, sommelière :

  • Coffret de 8 bouteilles de vin provenant de la SAQ et d’importation privée.
  • Un mélange de provenances, de gamme de prix, incluant potentiellement des vins de garde, des vins de nature et des appellations plus classiques.
  • Une fiche descriptive pour chacun des produits.
  • Valeur de 450 $.

Bonne dégustation!

#20 - Ensemble de deux bouteilles de vin item
#20 - Ensemble de deux bouteilles de vin
90 $

Enchère de départ

Offert par Groupe Dandurand :

  • Deux bouteilles (Dandurand) :
  • Jean Claude Boisset – Pommard les Vaumuriens 2020
  • Château Angelus – Clos du Milieu 2020 – production rarissime – (Produit non disponible au Québec et même au Canada)

Valeur de 250 $

Bonne dégustation!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!