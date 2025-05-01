BYE BYE Horizon Roc | Une dernière grimpe, une grosse fête! 🎉

Faites une contribution volontaire de 10$ pour AEM ou ajoutez le montant désiré au bas du formulaire. Il servira à pérenniser et continuer de développer des programmes au travers de Accès Escalade Montréal et aider les jeunes de l'équipe de compétition HR AEM. MERCI!
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Détenteur Accueil Bloc HR
Gratuit
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc et activités sans corde.
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc et activités sans corde.
Détenteur accréditation moulinette HR
Gratuit
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc et de moulinette et activités encordées.
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc et de moulinette et activités encordées.
Détenteur accréditation premier de cordée HR
Gratuit
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc, de moulinette et de premier de cordée et activités encordées.
Accès à l'événement avec accès aux zones de bloc, de moulinette et de premier de cordée et activités encordées.
Enfant (avec adulte accrédité)
Gratuit
Accès à l'événement avec accès aux memes zones et activités (bloc et/ou moulinette) que l'adulte accrédité qui l'accompagne
Accès à l'événement avec accès aux memes zones et activités (bloc et/ou moulinette) que l'adulte accrédité qui l'accompagne
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