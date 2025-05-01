BYE BYE Horizon Roc | Une dernière grimpe, une grosse fête! 🎉

Faites une contribution volontaire de 10$ pour AEM ou ajoutez le montant désiré au bas du formulaire. Il servira à pérenniser et continuer de développer des programmes au travers de Accès Escalade Montréal et aider les jeunes de l'équipe de compétition HR AEM. MERCI!

Faites une contribution volontaire de 10$ pour AEM ou ajoutez le montant désiré au bas du formulaire. Il servira à pérenniser et continuer de développer des programmes au travers de Accès Escalade Montréal et aider les jeunes de l'équipe de compétition HR AEM. MERCI!

Plus de détails...