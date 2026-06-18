Option 2 – BYOB + camping (5,55$)

Pour ceux qui veulent vivre l’expérience complète :

⛺ Dodo en camping sur le terrain de Maxxoil (Vendredi à dimanche)

🛶 Activités du BYOB incluses

🍝 Souper spag inclus la deuxième soirée

💸 Prix : 5,55$



