Organisé par
À propos de cet événement
📅 Samedi en journée seulement
Au programme :
🌭 Tailgate avant le départ (hot-dog inclus)
🛶 Descente de la rivière avec votre propre embarcation
💸 Prix : 0$
Option 2 – BYOB + camping (5,55$)
Pour ceux qui veulent vivre l’expérience complète :
⛺ Dodo en camping sur le terrain de Maxxoil (Vendredi à dimanche)
🛶 Activités du BYOB incluses
🍝 Souper spag inclus la deuxième soirée
💸 Prix : 5,55$
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