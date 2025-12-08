C. T. Survivors Connect's Adhésions

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
Avantages : accès anticipé aux annonces et événements, reconnaissance facultative sur nos réseaux sociaux, accès à notre bulletin trimestriel CTSC, invitation à notre Assemblée générale annuelle, invitation à la programmation annuelle d'IDECT, accès à tarif réduit aux ateliers et événements du CTSC
Valide pour un an
Avantages : accès anticipé aux annonces et événements, reconnaissance facultative sur nos réseaux sociaux, accès à notre bulletin trimestriel CTSC, invitation à notre Assemblée générale annuelle, invitation à la programmation annuelle d'IDECT, accès à tarif réduit aux ateliers et événements du CTSC
Valide pour un an
Pas d'expiration
Avantages : accès anticipé aux annonces et événements, reconnaissance en option sur nos réseaux sociaux, accès à notre bulletin trimestriel de la CTSC, invitation à notre assemblée générale annuelle, invitation à la programmation annuelle de l'IDECT, accès réduit aux ateliers et événements de la CTSC, ET reconnaissance en option sur notre site web
Ce niveau est destiné aux groupes communautaires qui se sentent attirés par notre mission de mettre fin à C.T.
Cette option est destinée aux entreprises pour montrer leur soutien pour mettre fin à C.T. à travers un soutien financier et en contribuant à notre plaidoyer.
This is to collect the information of the people who give their time to help keep C.T. Survivors Connect running
