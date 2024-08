Souper spaghetti au profit du comité LGBTQ+ de NDL

Le comité LGBTQ+ et ses alliés du Collège NDL sont fiers de vous inviter à leur soirée souper-spaghetti !





Cette soirée aura pour but d’amasser des fonds qui serviront à acheter du matériel de sensibilisation sur les différentes identités de genre/orientations sexuelles, réaliser des actions dans le cadre de la journée contre l’homophobie et la transphobie et de faire la promotion du Comité au sein de la communauté NDL.





Au menu : Un repas 3 services, une soirée colorée, mémorable et pleine de surprises !





De retour pour la 2e édition, la seule et unique Barbada de Barbades sera responsable de l’animation de la soirée !





IMPORTANT : La date limite pour acheter les billets est le lundi 15 avril.