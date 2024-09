WEBINAIRE | Gestion du temps et des priorités

Gérer votre temps, c’est effectuer des choix, stratégiques et quotidiens. Quels sont vos objectifs? Quand devez-vous le faire? Qui doit le faire? Comment dire non? Ces questions vous ramènent à vos choix professionnels mais aussi à vos attitudes. Par exemple, reculer le moment de s’attaquer à certaines tâches, négliger de faire les suivis ou prolonger certaines tâches au-delà du nécessaire. Et c’est ainsi que tous, nous nous retrouvons à créer nous-mêmes nos urgences…





Cet atelier en gestion du temps et des priorités vous proposera des pistes de solutions, un modèle à suivre… et quelques autres bonnes questions à vous poser!





ÉLÉMENTS DE CONTENU

Je fais ou je fais faire ?

Mon rôle

Mes compétences

Mes choix

La matrice de l’urgence et de l’importance

L’urgence : évitable ou inévitable ?

Les tâches importantes

Des outils en gestion du temps

Fiche d’engagement

Méthode « LIMITER »





MATÉRIEL FOURNI

Chacun et chacune reçoit un cahier comprenant les éléments théoriques et les différents exercices.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

L’atelier prendra la forme d’une présentation PowerPoint, d’exposés interactifs, d’exercices individuels et en équipe et de mises en situation. Une étude de cas résumera également les apprentissages.