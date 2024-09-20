Evenement Gala " 25 ieme Anniversaire"

Vous recevrez dix (10) billets pour le Gala Votre nom et / ou votre logo seront inclus dans la présentation visuelle de notre soirée ainsi que sur le site web de www.centreofdreamsandhopes.org durant l’année 2024-2025
Chercheur du trésor
5 000 $
Vous recevrez cinq (5) billets pour le Gala Votre nom et / ou votre logo seront inclus dans la présentation visuelle de notre soirée ainsi que sur le site web de www.centreofdreamsandhopes.org durant l’année 2024 - 2025
Créateur d'arc-en-ciel
2 000 $
Votre nom et / ou votre logo seront inclus dans notre présentation visuelle et sur le site web de www.centreofdreamsandhopes.org durant l’année 2024-2025
Donneur de rêve
1 000 $
Votre nom et / ou votre logo seront inclus dans la présentation visuelle de notre soirée ainsi que sur le site web de www.centreofdreamsandhopes.org durant l’année 2024-2025
Constructeur de l'espoir
500 $
Votre nom et / ou votre logo seront inclus dans la présentation visuelle de notre soirée ainsi que sur le site web de www.centreofdreamsandhopes.org durant l’année 2024-2025
