Introduction à l'apiculture urbaine (15h) - Printemps 2024

Au cours de cette formation, vous traiterez de l'histoire de l’apiculture, de la biologie de l’abeille, de la saisonnalité et de la pollinisation.





Vous découvrirez également les aspects pratiques de la gestion d’un rucher, et la prévention et le traitement des maladies et des parasites. C'est l'occasion d'échanger en personne avec des apiculteur.rices urbains et périurbains expérimenté-es, tous-tes passionné-es par les pollinisateurs et l'environnement !