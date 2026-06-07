La Société des Amis des Monts Groulx

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Grand Besoin d'Amour aux Monts Uapishka : sentier Jauffret 2026

Option 1 : autocollant de la campagne 2026
10 $

L'option 1 inclut l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.

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Option 2 : carte + autocollant de la campagne 2026
20 $

L'option 2 inclut la carte officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.

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Option 3 : carte + 4 autocollants
25 $

L'option 3 inclut la carte topographique officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et trois (3) autocollants des sentiers* + l'autocollant du logo de l'organisation.


*La sélection d'autocollants peut varier.

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Option 4 : écusson + autocollant de la campagne 2026
30 $

L'option 4 inclut le tout nouvel écusson, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.

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Option 5 : carte + campagne 2026 + pare-chocs SAMG
35 $

L'option 5 inclut la carte topographique officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026, le célèbre autocollant de pare-chocs et trois (3) autocollants des sentiers* + l'autocollant du logo de l'organisation.


*La sélection d'autocollants peut varier.

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Option 6 : bandana et autocollant de la campagne 2026
40 $

L'option 6 inclut le tout nouveau bandana au motif topographique, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.

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Option 7 : items de la campagne 2026
50 $

L'option 7 inclut tous les items de la campagne 2026 soit, 1) le tout nouvel écusson, 2) le bandana au motif topographique 3) l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026.


En prime, vous recevrez la carte topographique et l'autocollant du logo de l'organisation.

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