Grand Besoin d'Amour aux Monts Uapishka : sentier Jauffret 2026

Offert par
À propos de cette boutique
L'option 1 inclut l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.
L'option 2 inclut la carte officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.
L'option 3 inclut la carte topographique officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et trois (3) autocollants des sentiers* + l'autocollant du logo de l'organisation.
*La sélection d'autocollants peut varier.
L'option 4 inclut le tout nouvel écusson, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.
L'option 5 inclut la carte topographique officielle des sentiers, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026, le célèbre autocollant de pare-chocs et trois (3) autocollants des sentiers* + l'autocollant du logo de l'organisation.
*La sélection d'autocollants peut varier.
L'option 6 inclut le tout nouveau bandana au motif topographique, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026 et l'autocollant du logo de l'organisation.
L'option 7 inclut tous les items de la campagne 2026 soit, 1) le tout nouvel écusson, 2) le bandana au motif topographique 3) l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2026.
En prime, vous recevrez la carte topographique et l'autocollant du logo de l'organisation.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!