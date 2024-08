Gala des Ingénieuses 2022-2023

Les Ingénieuses de l'ÉTS sont fières de vous inviter à leur Gala pour souligner l'implication de ses membres durant l'année scolaire 2022-2023! En effet, nos membres contribuent fort à l'avancement de notre mission, soit l'intégration de femmes en génie et cette soirée est pour les remercier. Cela dit, cette soirée est également pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous aident à réaliser nos projets et nos initiatives.





📅 Vendredi, 21 juillet 2023

⏰ De 17 h 30 à 21 h

📍1220 R. Notre Dame O, Montréal, QC H3C 1K5 au Salon des Diplômés ÉTS Vidéotron (E-2033)





Le billet inclut une consommation de boisson et la consommation de nourriture.





Au plaisir de vous retrouver parmi nous!