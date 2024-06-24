Billets pour les bénévoles des intégrations en agronomie et en agroéconomie 2024.
1440 QC-277
Saint-Anselme, QC G0R 1S0, Canada
Intégrations bénévoles en agronomie et agroéconomie 2024
30 $
Le billet comprend :
- Consommations alcoolisées et non-alcoolisées à volontés lors de la journée et du rallye appart le jeudi soir.
- Souper Hot-Dog pour la journée à la ferme et souper pizza le jeudi soir.
- Une soirée accompagnée de la Barak pour vous tenir éveillé toute la nuit!!
-Seulement les bénévoles auront un chandail des intégrations. Le chandail est donné aux bénévoles par le comité organisateur et ne fait donc pas partie du 30$ du billet. Les invités auront accès à tout, mais n'auront pas de chandail des intégrations.
