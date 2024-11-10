✨Gala - 40 ans AIESEC UQAM✨ spécial OC/EB

✨ Une soirée rien que pour vous ✨
Pour célébrer et remercier votre implication et votre engagement envers AIESEC ! Un prix spécialement fixé pour vous… même si, on avoue, on aurait préféré que ce soit gratuit, haha !
Love, love, love ❤️
✨ Une soirée rien que pour vous ✨
Pour célébrer et remercier votre implication et votre engagement envers AIESEC ! Un prix spécialement fixé pour vous… même si, on avoue, on aurait préféré que ce soit gratuit, haha !
Love, love, love ❤️
Ajouter un don pour AIESEC ESG UQAM
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!