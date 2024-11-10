✨Gala - 40 ans AIESEC UQAM✨ spécial OC/EB

1280 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2X 3J7, Canada

Admission Spécial OC/EB
15 $
✨ Une soirée rien que pour vous ✨ Pour célébrer et remercier votre implication et votre engagement envers AIESEC ! Un prix spécialement fixé pour vous… même si, on avoue, on aurait préféré que ce soit gratuit, haha ! Love, love, love ❤️
Ajouter un don pour AIESEC ESG UQAM

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!