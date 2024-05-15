MOMENTUM | Évasion Bien-être + After-Party (avec SYZ et Krumpyblaze)

Participez au circuit holistique de 11h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 11h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 12h30 à 17h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 12h30 à 17h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 13h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 13h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 14h30 à 19h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
Participez au circuit holistique de 14h30 à 19h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus.
EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP.
IMPORTANT :
- Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance.
- Une décharge sera demandée à l'arrivée.
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
Pour plus d'informations, contactez [email protected].
AFTER-PARTY - 19:30 à 23:00 (Tarif : Régulier)
14,99 $
Célébrez le Solstice d'été avec nous et vos companions, avec un AFTER-PARTY éxotique au coucher du soleil. ACCÈS ILLIMITÉ entre 19h30 à 23h00 avec de la musique électronique et percussive, des boissons rafraîchissantes, et une atmosphère festive, avec DJ SYZ et le multi-instrumentaliste Krumpyblaze (Atmos Fest).
EN COLLABORATION AVEC CIDRERIE LACROIX, LOOP MISSION ET MINE URBAINE.
IMPORTANT :
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Les aliments et boissons provenant de l'extérieur ne sont pas autorisés
Célébrez le Solstice d'été avec nous et vos companions, avec un AFTER-PARTY éxotique au coucher du soleil. ACCÈS ILLIMITÉ entre 19h30 à 23h00 avec de la musique électronique et percussive, des boissons rafraîchissantes, et une atmosphère festive, avec DJ SYZ et le multi-instrumentaliste Krumpyblaze (Atmos Fest).
EN COLLABORATION AVEC CIDRERIE LACROIX, LOOP MISSION ET MINE URBAINE.
IMPORTANT :
- Les billets sont transférables mais non remboursables.
- En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu.
- Les aliments et boissons provenant de l'extérieur ne sont pas autorisés
Ajouter un don pour Société Parallèle
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!