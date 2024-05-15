MOMENTUM | Évasion Bien-être + After-Party (avec SYZ et Krumpyblaze)

755 Chem. du Sablon

Laval, QC H7W 4H5, Canada

CIRCUIT - VAGUE 1 - 11h30 à 16h30 (Tarif : Régulier)
103,49 $
Participez au circuit holistique de 11h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus. EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP. IMPORTANT : - Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance. - Une décharge sera demandée à l'arrivée. - Les billets sont transférables mais non remboursables. - En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu. - Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party. Pour plus d'informations, contactez [email protected].
CIRCUIT - VAGUE 2 - 12h30 à 17h30 (Tarif : Régulier)
103,49 $
Participez au circuit holistique de 12h30 à 17h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus. EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP. IMPORTANT : - Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance. - Une décharge sera demandée à l'arrivée. - Les billets sont transférables mais non remboursables. - En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu. - Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party. Pour plus d'informations, contactez [email protected].
CIRCUIT - VAGUE 3 - 13h30 à 18h30 (Tarif : Régulier)
103,49 $
Participez au circuit holistique de 13h30 à 16h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus. EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP. IMPORTANT : - Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance. - Une décharge sera demandée à l'arrivée. - Les billets sont transférables mais non remboursables. - En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu. - Vous pouvez rester sur les lieux en attendant le début du After-Party. Pour plus d'informations, contactez [email protected].
CIRCUIT - VAGUE 4 - 14h30 à 19h30 (Tarif : Régulier)
103,49 $
Participez au circuit holistique de 14h30 à 19h30 et profitez d'un repas équilibré, de collations saines, et de thé inclus. L'accès à l'AFTER-PARTY est également inclus. EN COLLABORATION AVEC EQUIFRUIT, MIDDAY SQUARES, ET GRIT SOAP. IMPORTANT : - Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes à l'avance. - Une décharge sera demandée à l'arrivée. - Les billets sont transférables mais non remboursables. - En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu. Pour plus d'informations, contactez [email protected].
AFTER-PARTY - 19:30 à 23:00 (Tarif : Régulier)
14,99 $
Célébrez le Solstice d'été avec nous et vos companions, avec un AFTER-PARTY éxotique au coucher du soleil. ACCÈS ILLIMITÉ entre 19h30 à 23h00 avec de la musique électronique et percussive, des boissons rafraîchissantes, et une atmosphère festive, avec DJ SYZ et le multi-instrumentaliste Krumpyblaze (Atmos Fest). EN COLLABORATION AVEC CIDRERIE LACROIX, LOOP MISSION ET MINE URBAINE. IMPORTANT : - Les billets sont transférables mais non remboursables. - En cas de mauvais temps, l'événement aura lieu. - Les aliments et boissons provenant de l'extérieur ne sont pas autorisés
Ajouter un don pour Société Parallèle

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!