La Chicanerie - tablée de 18 h 30

Le mercredi 27 novembre à 18 h 30

Atelier en présentiel seulement

Et si on voyait le conflit comme une opportunité d’améliorer notre collaboration et mieux vivre-ensemble?

La Chicanerie est un atelier qui soutient le développement de nos capacités à surmonter les conflits relationnels et à collaborer harmonieusement.

Conçue comme un restaurant café, La Chicanerie vous invite à choisir à partir d’un menu un assortiment de pratiques collaboratives. Les conflits sont sains et font partie de toute relation.

À La Chicanerie, on normalise le conflit et on prend un moment pour développer une aisance avec les situations complexes.

Pour être en mesure d’aborder les enjeux complexes de nos quartiers, villes et métropoles, il faut augmenter notre capacité à accueillir des perspectives multiples, normaliser et accueillir les conflits pour mieux collaborer et vivre ensemble.

Un atelier de 75 minutes, venez explorer les outils et voir le conflit comme un cadeau

Pour plus d’informations voici nos sites de Percolab et celui de La Chicanerie.

Cet événement est destiné au grand public ayant un intérêt pour la gestion de conflits.

Cet événement permettra aux personnes participantes de développer des outils afin de faciliter la gestion des conflits et de mieux collaborer dans le vivre ensemble.

Merci à Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation.

Merci à Desjardins, partenaire majeur de la MDD.