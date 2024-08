Campagne des membres 2020

Voici l'occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien pour son hôpital, en devenant membre de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.





Chque année, la Fondation cherche à renouveler son membership afin de poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'Hôpital de La Pocatière, les CHSLD et les CLSC qui sont sur le territoire de la MRC du Kamouraska.





Pour 2020, les dons de cette campagne serviront à un projet d'amélioration de loffre de services en soins palliatifs à domicile et en CHSLD au Kamouraska.