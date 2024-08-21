Val-David - Automne 24

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) :20$
Enfant 5 à 12 ans - Val-David
CA$150
Mardi | 18h00 à 18h45 | du 17 sept. au 3 décembre 2024 (12 semaines)
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Ce cours est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans avec ou sans expérience.
Adulte 1 - Val-David
CA$180
Mardi | 19h00 à 20h00 | du 17 sept. au 3 décembre 2024 (12 semaines)
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Adulte 2-3 - Val-David
CA$180
Mardi | 20h15 à 21h15 | du 17 sept. au 3 décembre 2024 (12 semaines)
Les élèves de niveaux 2 et 3 sont ensemble tout au long du cours.
PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire/avancé consolide les apprentissages du cours précédent (initiation) permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt ADULTE Club Gigus - La gigue c'est cool
CA$36
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 25% sur le prix courant. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt ENFANT Club Gigus - La gigue c'est cool
CA$28.50
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 25% sur le prix courant. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix..
