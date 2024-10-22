SOCIETE POLONAISE CANADIENNE D'AIDE MUTUELLE
eventClosed
Danse de St-André Andrzejki
685 8e Avenue
Lachine, QC H8S 3B4, Canada
addExtraDonation
$
General admission
CA$70
avec souper z kolacja with supper
avec souper z kolacja with supper
seeMoreDetailsMobile
closed
Admission after 10pm
CA$25
sans souper après 22h bez kolacji po 22 godz. without supper after 10pm
sans souper après 22h bez kolacji po 22 godz. without supper after 10pm
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout