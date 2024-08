Soutien à domicile : Liberté de choix et égalité d’emploi sous un même toit

Le programme d'allocation directe chèque emploi-service (CES) est un pilier du soutien à domicile au Québec. Plusieurs groupes revendiquent depuis près de 20 ans des changements importants à ce programme afin de mettre fin à la précarité des personnes qui y travaillent - en majorité des femmes - et d'en assurer la viabilité et la pérennité pour les personnes qui y ont recours. Aujourd'hui, le CES subit des pressions sans précédent, qui en menacent la viabilité. La Coalition Avenir Québec s'est engagée en campagne électorale à investir massivement dans le maintien à domicile (2022) et la ministre Sonia Bélanger a réitéré qu'il s'agissait d'une priorité (Poirier, 2023). Dans cet esprit, le regroupement Parents pour toujours présente une pétition, appuyée par plus de 5500 personnes, demandant que le gouvernement du Québec procède à la réforme immédiate du CES et ce, en réelle concertation avec les personnes usagères et les personnes employées du programme.





Lors de cette conférence, en plus de présenter la pétition de Parents pour toujours, nous présenterons également la campagne de lettres aux députés de l'organisme Ex aequo . Nous verrons ensuite le rôle du CES dans le soutien à domicile, nous détaillerons les enjeux actuels du programme et nous passerons en revue les revendications de plusieurs groupes envers le ministère de la Santé et des Services sociaux, en lien avec le CES. Des témoignages de personnes usagères du programme seront aussi partagés.





Cette conférence s'adresse à tous. Parce que nous sommes tous, à un moment ou un autre de notre vie, touchés par la question du soutien à domicile. Que ce soit pour notre mère, notre père, notre soeur, notre frère, notre conjointe ou conjoint ou encore pour nous-même, nous pouvons tous avoir besoin de services de soutien à domicile, dont le CES est un grand pilier.





Joignez-vous à nous en grand nombre!