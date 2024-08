Party/ Bal finissants en travail social

Bonjour à toi,





Tu es invité à te joindre à nous pour une soirée afin de souligner notre fin de BAC en travail social! Le tout se déroulera à Sainte-Adèle au 180 rue Lesage. Tu pourras arriver à partir de 16h et nous avons la salle jusqu'aux alentours de 2h du matin.





Au menu :

- Souper fourni par un Foodtruck (Ça roule ma poule) inclut dans le tarif d'inscription ainsi que quelques snacks pour la soirée.

- Activités diverses (photo boot, photos de finissant et de bébé, coin plus tranquille pour permettre les échanges, danse, musique, et bien plus encore)





Ce qu'on te demande :

- De débourser 20$ pour ton inscription.

- Apportes ton alcool sur le site.

- Si tu as des allergies ou intolérances, apporte tes snacks (on veut éviter le pire).

- D'être respectueux du lieu, donc de ramasser derrière soi.

- Pas de plus un autorisé, on sera notre cohorte seulement!

- Pas de consigne pour les vêtements, tu t'habilles comme tu le souhaite c'est ta soirée

- Apportez votre belle présence et votre beau sourire!

Au plaisir,

Comité de fin du BAC 2021-2024