Soirée de lancement de la saison 2022

FERMETURE DES INSCRIPTION LE 20 AVRIL À 20h00 !





Bonjour à toutes et tous,

Après 2 ans sans pouvoir se rassembler, c'est maintenant l'année où l'on peut relancer notre traditionnelle soirée de lancement de la saison ! En 2 ans l'équipe a beaucoup bougé alors ce sera le moment idéal pour vous présenter tout ça et pour échanger !





Au menu, nous aurons des dégustations d'alcool, des petites bouchées, des activités, des beaux discours, la présentation de nos athlètes et ambassadrices et bien plus encore !





En espérant vous y voir en grand nombre, faites vite pour vous inscrire puisque les places sont restreinte à 100 personnes.





À bientôt !