Soirée réseautage édition Automne 2024

Ce billet permet à une personne de votre entreprise de se joindre à nous pour la soirée.
Commandite Bronze
CA$200
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise :
- 1 entrée gratuite
- Petit logo affiché lors de l’événement
- Publicité sur nos réseaux
Commandite Argent
CA$500
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise :
- 2 entrées gratuites
- Moyen logo affiché lors de l’événement
- Publicité sur nos réseaux
- Possibilité de conférence
Commandite Or
CA$700
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise :
- 3 entrées gratuites
- Grand logo affiché lors de l'événement
- Publication dédiée sur nos réseaux
- Possibilité de conférence
- Kiosque lors de l’événement
