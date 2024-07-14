eventClosed

Soirée réseautage édition Automne 2024

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Admission pour un représentant
CA$30
Ce billet permet à une personne de votre entreprise de se joindre à nous pour la soirée.
Commandite Bronze
CA$200
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise : - 1 entrée gratuite - Petit logo affiché lors de l’événement - Publicité sur nos réseaux
Commandite Argent
CA$500
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise : - 2 entrées gratuites - Moyen logo affiché lors de l’événement - Publicité sur nos réseaux - Possibilité de conférence
Commandite Or
CA$700
Cette commandite inclus les avantages suivants pour votre entreprise : - 3 entrées gratuites - Grand logo affiché lors de l'événement - Publication dédiée sur nos réseaux - Possibilité de conférence - Kiosque lors de l’événement

