(S’) investir pour la (ré)intégration sociale des personnes judiciarisées

* Billet donnant accès à l’événement et à l’animation de la soirée.
* Billet donnant accès à l’événement et à l’animation de la soirée.
Billet VIP incluant une visibilité de commandite
CA$250
* Billet donnant accès à une visibilité corporative sous forme de kiosque. Comprend 2 entrées pour les représentants de l’organisme. Comprend une visibilité du logo de l’organisme à titre de commanditaire de l’événement.
* Billet donnant accès à une visibilité corporative sous forme de kiosque. Comprend 2 entrées pour les représentants de l’organisme. Comprend une visibilité du logo de l’organisme à titre de commanditaire de l’événement.
Billet étudiant
free
* Billet donnant accès à l’événement et à l’animation de la soirée.
* Billet donnant accès à l’événement et à l’animation de la soirée.