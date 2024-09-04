La Fabrique de la Paroisse de Saint-Roch
CONCERT-BÉNÉFICE - « Un vrai Noël en famille », trois générations, cinq voix, cent mille chansons
888 Rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu, QC J0L 2M0, Canada
Admission générale
CA$45
Comprend l'entrée à l'événement
Admission enfant - de 12 ans
CA$10
Accompagné d'au moins un adulte
