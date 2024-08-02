eventClosed

Coupe du Nord 2024 - Étape 3 - Rouyn-Noranda

Mont Powell

Rouyn-Noranda, QC J0Z, Canada

Bibitte (3 tours)
CA$10
Année de naissance entre 2016 et 2019
Atome (5 tours)
CA$10
Année de naissance entre 2014 et 2015
Peewee (3 tours)
CA$15
Année de naissance entre 2012 et 2013
Minime (2 tours)
CA$15
Année de naissance entre 2010 et 2011
Cadet (3 tours)
CA$15
Année de naissance entre 2008 et 2009
Élite (4 tours)
CA$20
Année de naissance avant 2008
Expert (3 tours)
CA$20
Année de naissance avant 2008
Sport (2 tours)
CA$20
Année de naissance avant 2008
Cyclosportif (1 tour)
CA$20
Année de naissance avant 2008

