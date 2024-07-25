Secondaire en spectacle (Montérégie)
eventClosed
MONTÉRÉGIE - Inscription à Secondaire en spectacle 2024-2025
École non-membre de Loisir Sport Montérégie
CA$689.85
Prix : 600 $ + 30 $ (TPS) + 59,85 $ (TVQ)
Prix : 600 $ + 30 $ (TPS) + 59,85 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
École moins de 300 élèves
CA$344.93
Prix : 300 $ + 15 $ (TPS) + 29,93 $ (TVQ)
Prix : 300 $ + 15 $ (TPS) + 29,93 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
École de 301 à 500 élèves
CA$402.41
Prix : 350 $ + 17,50 $ (TPS) + 34,91 $ (TVQ)
Prix : 350 $ + 17,50 $ (TPS) + 34,91 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
École de 501 à 700 élèves
CA$459.90
Prix : 400 $ + 20 $ (TPS) + 39,90 $ (TVQ)
Prix : 400 $ + 20 $ (TPS) + 39,90 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
École de 701 à 900 élèves
CA$517.39
Prix : 450 $ + 22,50 $ (TPS) + 44,89 $ (TVQ)
Prix : 450 $ + 22,50 $ (TPS) + 44,89 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
École de 901 élèves et plus
CA$574.88
Prix : 500 $ + 25 $ (TPS) + 49,88 $ (TVQ)
Prix : 500 $ + 25 $ (TPS) + 49,88 $ (TVQ)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout