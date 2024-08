Votre enfant a une surdité : Vous n’êtes pas seuls!

Apprendre que son enfant a une surdité, composer avec cette réalité au quotidien et trouver sa voie comme parents, tout ceci n'est pas chose simple... L' AQEPA provinciale partagera l'expérience de parents qui ont vécu la même chose que vous, et vous donnera des conseils et des outils d'accompagnement.





La présentation sera animée par Claire Lesur, responsable des communications et des projets, et Thomas Vaillant, chargé de projets à l’AQEPA provinciale.