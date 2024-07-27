ZEN DANS MA TETE
La Cabane en Ville 2025
7659
20e avenue Montréal, Québec H2A 2K8
Admission sans repas
CA$25
Accès à partir de 17h, excluant le repas.
Accès à partir de 17h, excluant le repas.
seeMoreDetailsMobile
add
Admission de groupe (10)
CA$500
groupTicketCaption
Billet de groupe pour 10 personnes de 13 ans et plus.
Billet de groupe pour 10 personnes de 13 ans et plus.
seeMoreDetailsMobile
add
Enfant de 3 à 12 ans
CA$35
Enfant de 3 à 12 ans
Enfant de 3 à 12 ans
seeMoreDetailsMobile
add
Enfant de 2 ans et moins
free
Enfant de 0 à 2 ans
Enfant de 0 à 2 ans
seeMoreDetailsMobile
add
Admission générale
CA$60
Billet 13 ans et plus
Billet 13 ans et plus
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout