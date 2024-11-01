eventClosed

Marché de Noël LPG, 100% Croquez l'Outaouais! 2024

Boîte 100% locale - Temps des Fêtes - La P'tite Savoureuse
CA$68.99
Prix : 60,00 $ + taxes Amandes de Maribel | Amandes Sriracha 50g Domaine de l'Ange-Gardien | Sauce BBQ Whiskey et Érable Ferme Pure Conscience | Relish Authentique Miss Marmelades | Éclatée de canneberge Monsieur Limonade | Pot de marmelade Verger Double Attitude Orchard | Chips de pomme *Aucun échange ou remboursement
Boîte 100% locale - L'Audacieuse (avec vin rouge)
CA$143.72
Prix : 125,00 $ + taxes Amande de Maribel | Amandes Sriracha 50g Délices Sublimes | Cake Flash Brownies Domaine de l'Ange Gardien | Vinaigrette balsamique à l'érable Domaine Mont-Vézeau | Vin rouge Par ici, Par là Ferme Mouflon | Barre de savon sans parfum Ferme Pure Conscience | Relish Authentique Kîsisam Pâtisserie | Biscotti Miellerie Sempels | Miel Fleurs Sauvages 250g Miss Marmelades | Confit d'oignons Monsieur Limonade | Pot de marmelade Rochef | Perles au chocolat noir et framboises Verger Double Attitude | Chips de pomme *Aucun échange ou remboursement

common:zeffyTipDisclaimerTicketing