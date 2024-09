Entretien motivationnel - septembre 2023

Unisson Formations vous invite une formation de base en entretien motivationnel en LIGNE.



Objectifs de la formation :

Au terme de cette formations les participant.e.s seront en mesure de :

• Définir le concept d’empathie;

• Reconnaître la dissonance, l’ambivalence, l’EM et ses champs d’application;

• Décrire l’esprit, les 4 processus et les 5 savoir-faire de l’EM;

• Expliquer l’importance du discours-changement (DC);

• Repérer le réflexe correcteur, les impasses relationnelles et leurs effets;

• Échanger de l’information de manière motivationnelle;

• Prendre conscience de leur propre style de communication avec l’usager.ère.



Contenu :

Cette journée d’introduction à l’EM a pour but d’aborder le cadre théorique et l’acquisition des compétences fondamentales permettant d’expérimenter le changement de style relationnel qu’implique l’entretien motivationnel. La formation se veut une préparation théorique et pratique suffisamment complète pour donner l’envie d’appliquer immédiatement les bases de l’EM dans ses rencontres avec les usagers.ères. Lors de la formation, il y aura un partage de théorie et plusieurs ateliers pratiques.



Pour qui : Tous.tes les intervenant.e.s soucieux.ses d'améliorer leurs compétences à susciter et soutenir la motivation des personnes qu'iels aident, ayant ou non des connaissances sur l'entretien motivationnel.



Formateur : Karine Gaudreault, MIT. Consultante, formatrice et superviseure en entretien motivationnel. Membre de MINT et de l’AFDEM





Date 14-15-22 septembre 2023

Heure : 9 h à 16 h 00 (accueil à compter de 8 h 30)

Endroit : En ligne