Les rencontres de l'Espace Perreault : Recréation de solos

Les Rencontres de l’Espace Perreault au MAI sont des 5 à 7 où, dans une atmosphère chaleureuse et décontractée, vous pouvez rencontrer des artistes de la danse, les interroger et comprendre ce qui les anime. Chaque 5 à 7 est dédié à un enjeu particulier, au cœur de la démarche créative des artistes, et qui les réunit. La prochaine rencontre portera sur la transmission de solos.

En 2020 et 2021, en période de confinement, Louise Bédard entreprend de transmettre, seule à seul·e, un solo à Marylin Daoust, Marie Claire Forté, Louis-Élyan Martin et Sarah Williams. Nous aborderons les enjeux vécus durant la transmission des solos, tant chez la chorégraphe, que le danseur, les danseuses et le réalisateur Mario Côté . C’est la grande essayiste et critique Guylaine Massoutre qui animera la rencontre.

Recréation de solos

Avec Louise Bédard, Marylin Daoust, Marie Claire Forté, Sarah Williams et Mario Côté

Animation: Guylaine Massoutre

Au Café-bar du MAI | Montréal, arts interculturels

13 décembre, de 17h30 à 19h

3680, rue Jeanne-Mance, Montréal / Tiohtià:ke