LAN LUQSE ETS 2024 - 11-12 mai 2024

Bienvenue à la LAN LUQSE ETS 2024, le plus grand tournoi académique de sport électronique organisé à ce jour au Québec, qui se tiendra les 11-12 mai 2024 au campus de l'ÉTS à Montréal.



Des compétitions séparées pour les universités et les cégeps sur différents jeux :

- Universités: League of Legends, Rocket League et Super Smash Bros: Ultimate.

- Cégeps: League of Legends et Rocket League.



Des bourses d'études pour les équipes les mieux classées, une diffusion en direct sur Twitch et des finales sur scène devant un public!



Limites de places disponibles - N'attendez pas!

Le règlement et les informations générales de l'événement peuvent être consultés ici .





Fin de la première vague de ventes au prix régulier le vendredi 26 avril 2026 à 23h59.

Inscriptions ouvertes jusqu'au vendredi 03 mai 2024 à 23h59.